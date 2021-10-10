





0

قال: نقف إلى جانب السعودية وملتزمون بشراكتنا الأمنية معها.. وندعو إلى إنهاء هذا العنف

سفير بريطانيا لدى المملكة: أدين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مطاريْ أبها وجازان

256

أدان سفير بريطانيا لدى المملكة "نيل كرومبتون" الاعتداءات التي وقعت على مطاريْ أبها وجازان من قِبَل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال عبر حسابه في تويتر: أدين بشدة الاعتداءات التي وقعت على مطاري #أبها و#جازان، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.. نقف إلى جانب #المملكة_العربية_السعودية، وملتزمون بشراكتنا الأمنية معها، وندعو المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى إنهاء هذا العنف. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين.