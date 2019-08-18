وزير تركي: موسم حج هذا العام هو الأنجح بفضل خدمات ومشاريع السعودية

قدَّم شكره للقيادة على تكاتف الجهود المعنية.. وخدمة 82 ألف حاج تركي

وصف وزير الشؤون الدينية التركي، الدكتور علي أرباش، موسم حج هذا العام 1440هـ بأنه من أفضل وأنجح المواسم على الإطلاق؛ وعزا ذلك إلى الخطط والخدمات المقدمة التي سهلت على الحجاج أداءهم نسكهم في رحلة الحج كلها.

ونوه الوزير أرياش بالمشاريع العملاقة التي يشهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة، مشددًا على أنها سهّلت على الحجاج أداء نسكهم، ومضيفًا: "في حال اكتمال هذه المشاريع فإنها ستجعل الحج أكثر سهولة وراحة، وهو أمر إيجابي جدًّا، تُشكر عليه الحكومة السعودية".

وقدم أرباش شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على ما يقدمانه لحجاج بيت الله الحرام من كريم الرعاية وحُسن الاهتمام، وبذل الجهود والطاقات الآلية والبشرية كافة لتوفير سبل الراحة لهم طيلة رحلتهم الإيمانية.

وأثنى أرباش على المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا، مشيرًا إلى أنهم لم يسبق أن طلبوا منهم أي خدمة إلا ووجدوا استجابة سريعة، تؤكد حرصهم على تقديم أجود وأرقى الخدمات التي يحتاج إليها الحجاج الأتراك الذين أدوا الفريضة هذا العام، البالغ عددهم قرابة 82 ألف حاج تركي.

وأكد أن التعاون الكبير بين مكتب شؤون حجاج تركيا ووزارة الحج ومؤسسة مطوفي حجاج تركيا أسهم بشكل كبير في تخفيف العبء على الحاج التركي، وأسهم في تسهيل رحلة حجه منذ قدومه حتى مغادرته الأراضي المقدسة. مشيدًا بتضافر الجهود وتوحيد العمل والأداء بروح الفريق الواحد بين جميع الأجهزة المعنية بشؤون الحج.