"سبق" تستعرض جهود "ساعد" للإنقاذ.. 55 فرعًا بالمملكة وألفا متطوع

"المنتشري" أشاد بدور أفراد الفريق الإنساني في حادثة "غدير البنات"

أشاد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري بجهود فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ، ومساهمته الفاعلة في مهام البحث عن غريقي الطائف في "غدير البنات"، وتعاونهم الدائم مع الدفاع المدني.

وأعرب "المنتشري" عن شكره وتقديره لما يقدمه الفريق من جهود ومهام إنسانية تطوعية أثناء مباشرته بنفسه مهام أعمال البحث اليوم الاثنين في غدير البنات بالطائف، والذي شهد انتشال جثة المرأه أمس، ثم الرجل اليوم.

وقال موجهًا حديثه للفريق: بيض الله وجيههم وكثر الله من أمثالهم والله يكتب أجرهم، وجودهم معنا ودورهم واضح، وهم دائمًا معنا جنبًا إلى جنب، ونتمنى لهم التوفيق.

وكان فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ قد تأسس في نهاية عام ٢٠١٦، ويتكون من ٥٥ فرعًا على مستوى المملكة، ويضم أكثر من ألفي شخص، منهم طيارون، الطيار الشراعي، وغواصون ، ومسعفون ، وأطباء، ورجال التحمل، وسيارات الدفع الرباعي، ويوجد لديهم دورات إسعافات أولية حصلوا عليها من الهلال الأحمر ومعترف فيها.

وحول واقعة غدير البنات بالطائف، فقد تلقى فريق "ساعد" البلاغ الساعة الخامسة والنصف تقريباً إلى السادسة مساء أمس، ومنذ ذلك الوقت حتى ظهر اليوم أمضى الفريق حوالي 18 ساعة متواصلة في المهمة، بمشاركة أربعة غواصين، ومباشرة 57 فردًا من أعضاء الفريق، وعلى رأسهم قائد فريق ساعد للبحث والإنقاذ بالمملكة الكابتن عبدالعزيز البارقي، حيث غاص بنفسه، في ظل المشاركة بمعدات متكاملة.

وتم استخدام الحبال حتى تم انتشال جثة المرأة أولًا، بالتعاون مع رجال الدفاع المدني والذين شاركوا بالقوارب، وانتشروا على مستوى البحيرة فترة الليل كاملًا، وألقوا بالمجاديف والحبال في الغدير ، ثم عاودوا مهمتهم صباح اليوم ونزل الغواصون مرةً أخرى بتواجد وحضور من مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة اللواء علي المنتشري، والذي أثنى على جهود فريق "ساعد"، حيث تكللت جهوده مع رجال الدفاع المدني في البحث عن الرجل ومن ثم العثور عليه.

وكان فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ قد باشر الكثير من الحالات على مستوى الطائف، ومنها خلال هذا العام "مفقود العطيف والذي عُثر عليه متوفى بين الخزان والتراب، ومفقود وادي قرن، والشاب مفقود الشفا والذي عثر عليه حيًّا، ولكن مكسورة ضلوعه ، والمفقود السوداني، والذي عثر عليه بعد 15 يومًا متوفى في جبال الهدا، كذلك مفقود دكة بافيل في الهدا، ومفقودة كانت قد رجعت لأهلها سالمة، ومفقود تم العثور عليه وعاد لأهله سالمًا، ومفقود شقصان جنوبي الطائف والذي عاد لأهله سالماً، وغيرهم الكثير ".

وساهم الفريق في فك احتجازات المركبات وقت الأمطار وتقديم المساعدات للمحتجزين، كذلك الحالة الأخيرة التي شارك فيها الفريق بطلب من شرطة مكة مساندةً لشباب مكة في العثور على، المفقود في طريق الخواجات في الصحراء والحمد لله تم العثور عليه بعد يومين ومشي لمسافة تسعة كيلومترات بعد تتبع الأثر ، ونقل إلى المستشفى لإسعافه وتحسنت حالته الصحية.