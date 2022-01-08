معلمة تحبس ابنها المصاب بـ"كورونا" في صندوق السيارة

الشرطة ألقت القبض عليها بتهمة "تعريض طفل للخطر"

ألقت الشرطة القبض على المعلمة الأمريكية سارة بيم "41" عامًا"، بتهمة "تعريض طفل للخطر"، وذلك بعدما حبست ابنها المصاب بفيروس كورونا في صندوق سيارة لحماية نفسها من التعرض للفيروس أثناء توجهها إلى موقع لإجراء مسحات فيروس كورونا.



وقد اتصل شاهد بالشرطة بعد سماعه صوت شخص في صندوق السيارة في 3 يناير في مقاطعة هاريس، في ولاية تكساس؛ وفقًا لموقع "كليك 2 هيوستون.كوم".



وبعد ذلك فتحت المعلمة غطاء صندوق السيارة لتكشف عن صبي ممدد في الداخل.



وقالت المعلمة "بيم": إن ابنها البالغ من العمر 13 عامًا ثبتت إصابته بكوفيد 19، وإنها كانت تنقله إلى موقع استاد بريدجون لإجراء مسحة اختبار آخر لتأكيد النتيجة.