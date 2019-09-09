"التعليم" تدرس إلغاء اختبار "القدرات" كشرط لـ"مقاعد" الجامعات

في حال ثبوت عدم جدواه وتحقيقه الأهداف المرجوة

كشفت مصادر لـ"سبق" أن وزارة التعليم تدرس التراجع عن اشتراط تجاوز اختبار القدرات لدخول الجامعات.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتجه لإيقافه ومراجعته في حال ثبوت عدم جدواه وتحقيقه الهدف، إضافة إلى الاستنزاف المالي كرسوم إجبارية لخوض الاختبارات من قِبل الطلاب والطالبات.

يُشار إلى أن قرار اختبارات القدرات العامة تم تطبيقه إجباريًّا للبنين عام 1424هـ، وللبنات عام 1430هـ، وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، وتسبب فيما مضى بحرمان الطلاب والطالبات المتفوقين من الحصول على التخصصات التي تناسب مستواهم العام.