وزير الرياضة: كلمة خادم الحرمين جسدت حرص القيادة وجهودها في التصدي لجائحة كورونا

تأكيدًا على ضرورة التقيد بما جرى من إجراءات واحترازات

ثمَّن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مضامين الكلمة المهمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي، والتي جسدت حرص القيادة ـ أيدها الله ـ وجهودها الملموسة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزيرالرياضة: "إن كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ في هذا التوقيت الصعب، تأكيد على حرصه ـ أيده الله ـ واهتمامه بسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي، وما الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة بتوجيه من قيادتنا الحكيمة، إلا دليل على الجهود الكبيرة والمبذولة من كافة القطاعات للتصدي لهذا الفيروس الذي اجتاح العالم بأكمله".

وأضاف وزير الرياضة: "كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين تأكيد على ضرورة التقيد بما جرى من إجراءات واحترازات لوقف انتشار هذا الداء، ورسالة تجعلنا جميعًا في هذه الأزمة أمام مسؤولية كبيرة وواجب وطني، نتعاون معه سويًا لمنع انتشار هذا الفيروس في بلادنا، ولكي نحافظ على صحة الجميع".



واختتم الأمير عبدالعزيز الفيصل تصريحه قائلاً: "نسأل الله العلي القدير في هذا الوقت الصعب بأن يزيل عنا هذه الغمة، وأن ينعم سبحانه على بلادنا والعالم أجمع بموفور الصحة والعافية، وأن نسمع عاجلاً نبأ زوال هذا الفيروس بإذن الله تعالى".