أول تعليق من "حمدوك" بعد نجاته من الاغتيال: أنا بخير

رئيس الوزراء السوداني: ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير

في أول تعليق له بعد نجاته من محاولة اغتيال، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك "أنا بخير وصحة تامة وما حدث لن يوقف مسيرة التغيير".

وأكّد الإعلام الرسمي السوداني، أن "حمدوك"؛ بخير وفي مكان آمن، وذلك بعد نجاته من محاولة اغتيال في وقت سابق اليوم.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن مصادر مطلعة، أن حمدوك "بخير وبصحة جيدة وفي موقع آمن بعد تعرُّض موكبه لمحاولة تفجير لم تتضح تفاصيلها".

ووقعت محاولة الاغتيال، صباح اليوم، عند مدخل جسر كوبر في الخرطوم بحري، في الموعد الذي يتجه فيه الدكتور حمدوك إلى مكتبه عادة.

وقال شهود عيان إن عدداً من السيارات قد تضرّر من جرّاء الانفجار.

ووفقاً للتقارير الأولية، فإن محاولة الاغتيال تمّت بسيارة مفخّخة وأسفرت عن إصابة شخص واحد بجروح".

عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 01:19 PM

رئيس الوزراء السوداني: ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير

أول تعليق من "حمدوك" بعد نجاته من الاغتيال: أنا بخير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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في أول تعليق له بعد نجاته من محاولة اغتيال، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك "أنا بخير وصحة تامة وما حدث لن يوقف مسيرة التغيير".

وأكّد الإعلام الرسمي السوداني، أن "حمدوك"؛ بخير وفي مكان آمن، وذلك بعد نجاته من محاولة اغتيال في وقت سابق اليوم.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن مصادر مطلعة، أن حمدوك "بخير وبصحة جيدة وفي موقع آمن بعد تعرُّض موكبه لمحاولة تفجير لم تتضح تفاصيلها".

ووقعت محاولة الاغتيال، صباح اليوم، عند مدخل جسر كوبر في الخرطوم بحري، في الموعد الذي يتجه فيه الدكتور حمدوك إلى مكتبه عادة.

وقال شهود عيان إن عدداً من السيارات قد تضرّر من جرّاء الانفجار.

ووفقاً للتقارير الأولية، فإن محاولة الاغتيال تمّت بسيارة مفخّخة وأسفرت عن إصابة شخص واحد بجروح".

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