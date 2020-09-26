أمير الرياض يرعى حفل فعاليات اليوم الوطني "90" بجامعة الإمام

الحدث يقام مساء غد الأحد من خلال المنصات الإلكترونية

تقيم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حفل انطلاق فعاليات اليوم الوطني "90" للمملكة العربية السعودية، الساعة الثامنة من مساء يوم غدٍ الأحد ١٠ صفر ١٤٤٢ھ، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقال رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري: رعاية أمير منطقة الرياض لحفل اليوم الوطني الذي يبث عبر "قناة عين وقناة الجامعة الفضائيتين"، وعبر وسائل التقنية "وتويتر الجامعة"، لكافة منسوبيها، والمواطنين والمقيمين؛ تأتي دليلاً على قـوة التلاحم والتعاضد في هذه المناسبة الغالية "اليوم الوطني 90"، الذي يحق لنا أن نفخر في بلادنا، بمؤسس هذا الكيان العظيم جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ومَن خَلفه من أبنائه البررة ملوك هذه البلاد من هذه الأسرة المالكة الكريمة، التي كان لها الفضل فيما وصلنا إليه من تقدم وتطور وازدهار، ليصبح وطننا اليوم وطناً شامخاً أبياً آمناً، يقوم على خدمة الحرمين الشريفين، وعلى بيوت الله، والاهتمام بشعب المملكة علمياً وصحياً وأمنياً واجتماعياً، وفي كل المجالات.

وأضاف: جامعة الإمام بجميع وحداتها وكلياتها "في المدينة الجامعية، ومدينة الملك عبدالله للطالبات، ومعاهدها في الداخل والخارج"؛ حرصت وشجعـت على الاحتفاء باليوم الوطني التسعين عبر جدولة وخطة زمنية طوال أيام هذا الأسبوع، ليعبر الجميع عن محبتهم وولائهم الصادق تجاه هذا الوطن وقادته، مع الحرص على أخذ التدابير والاحترازات الوقائية المتوافقة صحياً في التعامل مع وباء كورونا، مشتملة على برامج وفعاليات ومسابقات متنوعة؛ إسهاماً من الجامعة في تقديم ما يليق بهذه المناسبة العزيزة، ومكانة الوطن الغالي.

وقدّم الشكر والتقدير لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز على رعايته حفل الجامعة، ومشاركته أبناءَه وبناته ومنسوبي الجامعة في هذا الاحتفاء الغالي على قلب كل مواطن ومقيم على أرض هذه البلاد الطاهرة؛ تعبيراً منه عن مكانة الجامعة في قلبه، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد أفراحها وهي ترفل في ثوب الصحة والعافية والعزة والنصر والأمن والأمان، في ظل رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.