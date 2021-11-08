أمير القصيم: تسجيل بريدة ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة عالمياً يعكس دعم القيادة

أول مدينة على مستوى المملكة

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم أن تسجيل مدينة بريدة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة لهذا العام، يعكس ما تتمتع به منطقة القصيم من دعم ومتابعة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

جاء ذلك بعد إعلان المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، اليوم تسجيل مدينة بريدة ضمن 49 مدينة مبدعة على مستوى العالم أسهمت في تعزيز الجانب الثقافي والإبداع وإعطاء مكانة مركزية؛ لما تمتاز به في عملية التنمية وتفانيها في تقديم أفضل الممارسات، حيث تعتبر المدينة الأولى على مستوى المملكة التي تم تسجيلها بشبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال فنون الطهي، وتهدف المنظمة ومنذ انشائها شبكة المدن المبدعة عام 2004 إلى تعزيز التعاون بين المدن التي حددت الابداع بوصفها عاملاً استراتيجياً للتنمية الحضرية المستدامة.

وقال إن "تكاتف الجهود وتحديد الاستراتيجيات التي قدمت اهدافاً تنموية مستقبلية لمدينة بريدة، ساهم بتكاتف الجميع إلى تحقيق هذا المنجز الذي يفخر به كل مواطن ومواطنة على مستوى الوطن ووفق رؤية المملكة 2030، وأدت ولله الحمد إلى تسجيل مدينة بريدة ضمن المدن المبدعة على مستوى العالم، والتي نفذ من خلالها العديد من الأنشطة والمبادرات التي تمتاز بها المنطقة في مجال الطهي".

وثمّن كل الجهود التي بذلت من قبل وزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ال سعود، للوصول إلى هذا المنجز الوطني، سائلاً المولى عز وجل دوام العون والتوفيق.