ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أمير قطر هنّأه فيه بحلول شهر رمضان

سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركة.

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13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 08:17 PM

سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من أمير قطر هنّأه فيه بحلول شهر رمضان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركة.

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