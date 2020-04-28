تطورات جديدة لـ"كورونا" في "إندونيسيا والفلبين وباكستان والنمسا"

بيان رسمي من فيينا: معدل انتشار العدوى يواصل التراجع بشكل سريع

أكدت إندونيسيا، يوم الثلاثاء، 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 9511 حالة.

وقال المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو: إن ثمانية مصابين توفوا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 773، وأضاف أن 1254 شخصًا تماثلوا للشفاء.

وفي مانيلا أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الثلاثاء، عن 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و181 حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة: إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 530؛ بينما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 7958. وتعافى 43 مريضًا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 975.

ومن باكستان، فقد ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 13965 شخصًا، بعد تسجيل 637 حالة إصابة جديدة اليوم الثلاثاء، كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 294 حالة، بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية -على موقعها الإلكتروني- أنه تم تسجيل تعافي 204 حالات، ليصبح إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس 3233 شخصًا في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت السلطات الصحية الباكستانية أنه تم تسجيل 261 إصابة في العاصمة (إسلام آباد)، و4956 حالة في إقليم "السند"، و5526 حالة في إقليم "البنجاب"، و853 حالة في إقليم "بلوشستان"، في حين تم تسجيل 320 حالة في منطقة "جلجت بلتستان".

ومن أوروبا فقد أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 12 ألفًا و580 حالة؛ بينما لم يتبقَّ من حالات الإصابة إلا 2208 حالات، وذكر بيان للوزارة اليوم أن معدل انتشار العدوى يواصل التراجع بشكل سريع؛ مشيرًا إلى أن معظم الإصابات النشطة تم تسجيلها في فيينا 527 إصابة، يليها ستيريا (507) حالات والنمسا السفلى (396) وتيرول (315).

وأوضح البيان أن إجمالي عدد الإصابات في النمسا سجل 15 ألفًا و357 حالة؛ حيث توفي 569 شخصًا وتعافى 12580 شخصًا.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تخفيف قيود السفر قريبًا على الرغم من أن الوباء لم ينتهِ بعدُ بهدف دعم صناعة السياحة الحيوية في البلاد.. لافتًا إلى أن النجاحات النمساوية في السيطرة على الوباء تم الاعتراف بها دوليًّا.