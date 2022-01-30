نادي شرورة يقدم العضوية الشرفية للأمير "فيصل بن جلوي"

‫ لدعمه السخي للنادي مما أسفر عن صعوده للدرجة الثانية

قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ‫شرورة العضوية الشرفية للأمير فيصل بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وذلك نظير متابعته ودعمه السخي لنادي شرورة خلال الموسم الحالي.

فيما ثمن رئيس مجلس إدارة نادي شرورة شيبان ال إسحاق الدعم المتواصل والغير مستغرب من الأمير فيصل بن جلوي، والذي سوف يكون داعمًا للفريق لمواصلة المنافسة بدوري الدرجة الثالثة والصعود للدرجة الثانية.