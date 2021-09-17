"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

تنشط الرياح السطحية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس، اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، وتستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ومنطقة المدينة المنوّرة.

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17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 01:03 PM

تنشط الرياح السطحية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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توقّع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس، اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، وتستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ومنطقة المدينة المنوّرة.

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