"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

تنشط الرياح السطحية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس، اليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، وتستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، ومنطقة المدينة المنوّرة.