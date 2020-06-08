من الـ 3.369 حالة.. 3 مدن سعودية تسجل 1.699 إصابة جديدة بكورونا

"الصحة": الرياض سجلت 746 حالة إصابة ومكة المكرمة 376 وجدة 577

سجّلت ثلاث مدن سعودية رقماً بارزاً ضمن قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وسجلت الرياض 746 حالة إصابة، ومكة المكرمة 376، وجدة 577، وهو ما بلغ مجموعه 1.699 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3.369 حالة إصابة جديدة، و1.707 حالات تعافٍ، و34 حالة وفاة.