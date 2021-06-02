"كلية البترجي الطبية" تواصل تنفيذ مبادراتها المُجتمعية تماشيًا مع "رؤية 2030"

في إطار حرصها على الإسهام في دفع مسيرة التنمية بالمملكة وتخفيف آلام الناس

حرصًا منها على تحقيق تأثير إيجابي في المُجتمع وتخفيف آلام الناس، تواصل "كلية البترجي الطبية" التزامها بدعم التنمية المُجتمعية من خلال العديد من المبادرات، بدعمٍ من "البترجي لخدمة المجتمع"، الذراع الخيري لمجموعة بيت البترجي.

وتندرج هذه الجهود في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية لكلية البترجي الطبية، والتزامًا منها بقيادة مسار التحول في مجال التعليم الطبي، ودعم تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" ضمن محوريّ "مُجتمع حيوي" و"وطن طموح. "

وأكد المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت البترجي، أن كلية البترجي الطبية تمثل ركيزةً أساسية في رؤية المجموعة لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع وتخفيف آلام الناس، مشددًا على أن المجموعة ستواصل دعم كلية البترجي الطبية بمُختلف الوسائل لضمان حصول أكبر شريحة من المُجتمع على خدمات التعليم الطبي المتميز.

وتقدّم كلية البترجي الطبية بدعم من "البترجي لخدمة المجتمع" المِنَح الدراسية وبرامج الدعم المالي لمئات الطلاب سنويًا، بالإضافة إلى تقديم المنح الدراسية في إطار برنامج "فرسان" لدعم أبناء وبنات الشهداء. وتدعم الكلية الطلاب غير القادرين على استكمال مسيرتهم الدراسية من خلال برامج تتيح إمكانية سداد أجزاء من الرسوم التعليمية عن طريق أقساط مُعفاة من الفوائد بعد التخرُّج، وإمكانية الإعفاء من الرسوم الدراسية للسنة التحضيرية، حيث وصلت قيمة الدعم الذي قدمته الكلية إلى 27 مليون ريال خلال السنوات القليلة الماضية.

وتقدم كذلك عيادات الأسنان في الكلية علاجات مجانية لنحو 8000 مريض سنويًا بقيمة تصل إلى 4 ملايين ريال. كما تدعم الكلية مساهمة الطلاب في الأعمال التطوعية، حيث وصل عدد المتطوعين من الطلاب إلى أكثر من 4000 متطوع شاركوا في أكثر من 100 مبادرة ونشاط.

يُذكر أن عائلة البترجي قامت أخيرًا بتأسيس "باب الخير"، وهو أول مستشفى غير ربحي على مستوى المملكة العربية السعودية، في إطار التزامها برسالتها القائمة على مساعدة المجتمعات وتخفيف آلام الناس. وتمضي العائلة قدمًا وفق رؤيةً طموحة تجمع بين تطوير الأعمال وتعزيز المساهمات الخيرية والمُجتمعية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.