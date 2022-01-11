القادم من "الأهلي" .. "معتز هوساوي" إلى " التعاون" حتى نهاية الموسم

أعلن نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع معتز هوساوي، القادم من النادي الأهلي ، حتى نهاية الموسم الجاري.

وحقق "هوساوي" مع الأهلي 4 بطولات، بعد أن مثل الفريق 8 مواسم.

يُذكر أن التعاون يأتي في المركز 11 في جدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 17 نقطة، ويستعد لمواجهة الهلال، السبت المقبل، في افتتاح الجولة 17.