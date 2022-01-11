القادم من "الأهلي" .. "معتز هوساوي" إلى " التعاون" حتى نهاية الموسم

أعلن نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع معتز هوساوي، القادم من النادي الأهلي ، حتى نهاية الموسم الجاري.
وحقق "هوساوي" مع الأهلي 4 بطولات، بعد أن مثل الفريق 8 مواسم.
يُذكر أن التعاون يأتي في المركز 11 في جدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 17 نقطة، ويستعد لمواجهة الهلال، السبت المقبل، في افتتاح الجولة 17.
أعلن نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع معتز هوساوي، القادم من النادي الأهلي ، حتى نهاية الموسم الجاري.
وحقق "هوساوي" مع الأهلي 4 بطولات، بعد أن مثل الفريق 8 مواسم.
يُذكر أن التعاون يأتي في المركز 11 في جدول ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 17 نقطة، ويستعد لمواجهة الهلال، السبت المقبل، في افتتاح الجولة 17.