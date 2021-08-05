وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الألماني

عيّن حديثاً في المملكة.. و"الجبير" تمنى له التوفيق بعمله

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه، المعين حديثاً سفيرا لبلاده لدى المملكة.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة.

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05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 03:49 PM

عيّن حديثاً في المملكة.. و"الجبير" تمنى له التوفيق بعمله

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الألماني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه، المعين حديثاً سفيرا لبلاده لدى المملكة.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة.

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