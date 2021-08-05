





1

عيّن حديثاً في المملكة.. و"الجبير" تمنى له التوفيق بعمله

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الألماني

519

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه، المعين حديثاً سفيرا لبلاده لدى المملكة.



وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة.