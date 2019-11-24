وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بجمهورية القمر العلاقات الثنائية

بحضور وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد قطان

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، واستعراض مجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. بحضور، وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة

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24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 06:24 PM

بحضور وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد قطان

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بجمهورية القمر العلاقات الثنائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، واستعراض مجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. بحضور، وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة

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