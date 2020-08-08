أمير مكة يعزي في وفاة الطفل "السبيعي" ووالديه غرقًا بـ"رنية"

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تعازيه لأسرة الطفل أحمد مسلط السبيعي، الذي توفي غرقًا في مستنقع للمياه بوادي رنية، ووالديه إثر محاولتهما إنقاذه.

وسأل "الفيصل"، الله تعالى، أن يتغمد المتوفين، بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

أمير مكة الأمير خالد الفيصل

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08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 08:12 PM

أمير مكة يعزي في وفاة الطفل "السبيعي" ووالديه غرقًا بـ"رنية"

متعب البقمي

رنية

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قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تعازيه لأسرة الطفل أحمد مسلط السبيعي، الذي توفي غرقًا في مستنقع للمياه بوادي رنية، ووالديه إثر محاولتهما إنقاذه.

وسأل "الفيصل"، الله تعالى، أن يتغمد المتوفين، بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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