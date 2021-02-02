الجيش اليمني يحرّر مناطق جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة

بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا

نفّذت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، هجومًا نوعيًا على مناطق تمركز عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمركز مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي؛ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على "تبة أبو علي" الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عددٍ من عناصر الميليشيا.