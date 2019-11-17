شركة "سبيماكو" الدوائية تنقل التكنولوجيا المبتكرة بتحالفها مع "باير" العالمية

ضمن جهودها لتوطين صناعة الدواء وتطوير الكوادر الوطنية

شدَّد محمد بن سلطان السلطان، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيماكو" الدوائية، على الدور الذي تقوم به الشركة في توطين صناعة الدواء، وتطوير الكوادر الوطنية.

جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين "سبيماكو" الدوائية وشركة "باير" العالمية على هامش مؤتمر CPHI فرانكفورت في الفترة من ٥-٧ نوفمبر ٢٠١٩، بحضور رئيس مجلس إدارة "سبيماكو" الدوائية محمد بن طلال النحاس.

من جانبه، أكد محمد جلال، المدير الإقليمي للشرق الأوسط لشركة "باير"، أن التعاون المشترك مع شركة "سبيماكو" الدوائية يعد من الأهداف الاستراتيجية للشركة للتوسع في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبناء على الاتفاقية ستقوم "سبيماكو" الدوائية بتصنيع ونقل تقنية عدد من منتجات شركة "باير" العالمية؛ إذ اشتملت الاتفاقية على نقل التكنولوجيا المبتكرة، وما يواكبها من تأهيل للعنصر البشري.