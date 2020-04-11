توطين منصة للشرائح الإلكترونية المدمجة eSIM لأول مرة في السعودية

حصلت على الاعتماد الدولي لتقديم الخدمة من الرابطة العالمية GSMA

أعلنت stc توطين منصة لتقديم خدمة الشرائح الإلكترونية المدمجة eSIM لأول مرة في السعودية، مشيرة إلى أنها حصلت على الاعتماد الدولي لتقديم الخدمة من الرابطة العالمية لمشغلي الهاتف الجوال GSMA ؛ لذا أصبح الآن بالإمكان لشركة stc تزويد الخدمة لجميع شركات الاتصالات داخل السعودية بوصفها منصة وطنية لتقديم خدمة الشرائح الإلكترونية المدمجة. كما يمكن تزويد الخدمة لأي شركة اتصالات في منطقة الخليج العربي، أو أي شركة اتصالات دولية لها رغبة في الحصول على الخدمة من الشركة.

ووصف النائب الأعلى للتقنية والعمليات المهندس هيثم الفرج في stc النجاح في توطين منصة الشرائح المدمجة في السعودية بــ"الإنجاز الذي يعد ثمرة الجهود المشتركة بين الشركة ورابطة GSMA. لافتًا إلى أن الاعتماد يؤكد التزامنا بتوطين الصناعة ضمن برنامج الشركة لتعزيز المحتوى المحلي "روافد" تحقيقًا لأحد أهداف رؤية السعودية 2030.

وأضاف الفرج: "اعتماد الشرائح المدمجة في السعودية خطوة إلى الأمام نحو تميُّز أداء الشركة، والتزامها بتوطين تكنولوجيا eSIM ، وتمكين التحول الرقمي".

وتعتبر الشرائح الإلكترونية المدمجة البديل الحديث لبطاقات SIM البلاستيكية التقليدية، وتتيح للمستخدمين إضافة أرقام أخرى بدون الحاجة لاستخدام بطاقة nano-SIM فعلية، أي دون الحاجة لإضافة شريحة أخرى في جهاز الجوال. كما تتيح حرية أكبر في اقتناء وإلغاء الاشتراكات عن بُعد.

ولتقديم خدمات الشرائح الإلكترونية يتعيّن على الشركة المستضيفة لمنصة الشرائح الإلكترونية المدمجة eSIMاجتياز مجموعة من الفحوصات والاختبارات تحت إشراف "رابطة مشغلي وشركات الهواتف المحمولة" GSM Association لضمان توافر القدرات التقنية والأمنية لتشغيل الخدمة.

وينتظر أن تكون تقنية الشرائح الإلكترونية من أبرز ملامح صناعة الاتصالات في المستقبل؛ كونها تتيح التشغيل الأمثل لتطبيقات مستقبلية، مثل إنترنت الأشياء (IoT) ، وتقنيات توجيه المركبات، والذكاء الاصطناعي، والمراقبة عبر الفيديو.