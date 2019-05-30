متحف صقر الجزيرة للطيران يستعد للمشاركة باحتفالات عيد الفطر المبارك

بفعاليات متنوعة تستمر لمدة 3 أيام من الساعة الـ4.30 م إلى 11.30م



يستعد متحف صقر الجزيرة للطيران ليكون أحد المشاركين باحتفالات عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠ هـ من خلال فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة 4.30 م إلى 11.30م.

وتفصيلاً، تتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة والمفيدة ومنها عرض فيلم "الحلم" داخل طائرة سي 130 واستعراض فرقة الموسيقى العسكرية والعديد من الجوائز والمسابقات التي تقدم للزوار يوميًا.

وأطلقت إدارة المتحف جوازًا خاصًا يستطيع الزائر التسجيل عبر الرابط (http://cutt.us/Dsq6a ) ليحصل على الجواز وفرصة الحصول على هدية تذكارية من إدارة المتحف.

يُشار إلى أن هذه الفعالية تأتي من ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.