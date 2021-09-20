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سيعطى بجرعة أقل عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عامًا

"فايزر" عن لقاحها لأطفال الـ 5 سنوات: منح استجابة مناعية "قوية"

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كشفت شركتا فايزر وبايونتيك، اليوم الاثنين، تفاصيل عن إعلانهما في وقت سابق اليوم حول اللقاح الخاص بأطفال الخمس سنوات، مؤكدة أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت بأن لقاحهما "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن خمس و11 عامًا.



وأكدت الشركتان أنهما ستسعيان للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات الناظمة قريبا.



وأفادتا، في بيان، أن اللقاح سيعطي بجرعة أقل لهذه الفئة عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عامًا وما فوق.



وأكدت الشركتان أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم "في أقرب وقت ممكن".