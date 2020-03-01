في المؤتمر الصحفي لـ"كورونا": السعودية خالية من الفايروس.. و"الصحة:" خصصنا ٢٥ مستشفى لمواجهة الفيروس

الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية على كل المستويات.. و"الحج": غادر 106 آلاف معتمر

عبدالإله القحطاني: أكد المؤتمر الصحفي الخاص بالإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد في السعودية، بمشاركة عدد من الجهات وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ووزارة الصحة، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والمتحدثين والجهات الإعلامية، حيث أكد متحدث وزارة الصحة على خلو المملكة من فيروس "كورونا"، وعدم تسجيل أي حالة مصابة حتى الآن.

وكشفت الجهات المختصة خلال المؤتمر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية على كل المستويات، وأكدت أن الفحوص المخبرية لم ترصد وجود أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وكشف ‏وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة أن الوزارة بدأت بوقف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة ووقف نظام معالجة التأشيرات، خلال فترة زمنية قصيرة،‏ وتم تعميم الإجراءات الاحترازية على شركات ومؤسسات العمرة العاملة في المملكة بالإضافة للوكلاء الخارجيين.

كما أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة أنه تم حصر وجود 469 ألف معتمر وزائر وقت إصدار قرار وقف التأشيرات، مضيفة أن 106 آلاف من المعتمرين غادروا، منذ صدرو قرار وقف التأشيرات.

‏وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية أن المملكة قامت بتسيير رحلات خاصة لإجلاء مواطنين سعوديين من مناطق موبوءة، ووصلوا إلى المملكة واتخذت بشأنهم الإجراءات الصحية.

وإجابة عن استفسارات الصحفيين، قال متحدث وزارة الصحة: إن هناك إجراءات احترازية أعلى سيتم تطبيقها في حال وجود تطورات للفيروس، وخصوصاً على مستوى المدارس، مؤكداً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص 25 مستشفى للتعامل مع فيروس ‎"كورونا".

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر، عن مستجدات كورونا، وقال: على ضوء أي تطورات سيتم رفع الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع التعليم، مؤكدًا: تجهيز 25 مستشفى للتعامل مع حالات كورونا، وأكثر من 2200 سرير لعزل الحالات. وقالت وزارة الحج: إيقاف إصدار تأشيرات العمرة تم في 10 دقائق فقط.



وأضاف متحدث الصحة: "لا شك الزملاء بالتعليم لديهم خططهم للتعامل مع مثل هذه الحالات، والرصد مستمر، والفحوصات المخبرية لم تثبت تسجيل أي حالة بالمملكة، لكن إذا تقدمت المخاطر سنرفع الإجراءات الاحترازية، والتعاون مع كل الجهات موجود، وهي تواكب أي تطورات".



وتابع: "هنالك مراكز مخصصة للطوارئ الصحية، ومركز إدارة عمليات الطوارئ والأزمات الصحية يقوم من خلال شبكة من إدارة المعلومات بتلقّي المعلومات ورصد أي بلاغات".