إصابة وزير الصحة الغاني بـ"كورونا"

أصيب بالفيروس أثناء أداء وظيفته

أعلن الرئيس الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو إصابة وزير الصحة كواكو اغيمانغ-مانو بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أكوفو-أدو في تصريح تلفزيوني له حول مستجدات الفيروس في بلاده أن الوزير أصيب بالفيروس أثناء أداء وظيفته، ليصبح بذلك أحدث مسؤول حكومي في غانا تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس.

يُذكر أن غانا سجلت وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة 11964 حالة إصابة بكوفيد-19 مع 54 حالة وفاة.