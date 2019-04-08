مدير جوازات الطائف يقلد "السميري" رتبة رئيس رقباء

قلّد مدير جوازات محافظة الطائف العقيد عبدالرحمن بن سلمان القرني، بندر بن سعد السميري، رتبة "رئيس رقباء"، بعد صدور القرار بترقيته.

وعبّر رئيس رقباء "السميري" عن سعادته واعتزازه بالثقة الغالية، قائلاً إنها أكبر دافع له للتفاني في خدمة الدين والوطن، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله وأمدّ في عمره ـ .

يُذكر أن "السميري" من الكفاءات الإدارية المتميزة بإدارة جوازات الطائف، ويشغل منصب رئيس قسم نقل الخدمات.

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08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440 07:57 PM

مدير جوازات الطائف يقلد "السميري" رتبة رئيس رقباء

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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قلّد مدير جوازات محافظة الطائف العقيد عبدالرحمن بن سلمان القرني، بندر بن سعد السميري، رتبة "رئيس رقباء"، بعد صدور القرار بترقيته.

وعبّر رئيس رقباء "السميري" عن سعادته واعتزازه بالثقة الغالية، قائلاً إنها أكبر دافع له للتفاني في خدمة الدين والوطن، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله وأمدّ في عمره ـ .

يُذكر أن "السميري" من الكفاءات الإدارية المتميزة بإدارة جوازات الطائف، ويشغل منصب رئيس قسم نقل الخدمات.

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