خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 30277 إصابة جديدة و813 وفاة بكورونا

سجّلت ألمانيا 30277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، و813 وفاة.
وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24938 حالة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون والوفيات 24938 حالة
سجّلت ألمانيا 30277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، و813 وفاة.
وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24938 حالة.