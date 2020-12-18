خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 30277 إصابة جديدة و813 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون والوفيات 24938 حالة

سجّلت ألمانيا 30277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، و813 وفاة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24938 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442 01:54 PM

إجمالي الإصابات ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون والوفيات 24938 حالة

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 30277 إصابة جديدة و813 وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت ألمانيا 30277 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، و813 وفاة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 1.4 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24938 حالة.

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