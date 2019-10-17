حادث طالبات طريق الجامعة.. "الهلال الأحمر بجازان" ينقل 7 مصابات

إصابات متفرقة وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهن عبر أربع فرق ميدانية

نقلت فرق الهلال الأحمر بمنطقة جازان 7 مصابات لمستشفى بجازان، بعد تعرضهن لحادث مروري بطريق الجامعة أثناء ذهابهن للدراسة.

وصرح المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان، بيشي الصرخي، لـ"سبق" بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغا على الرقم (٩٩٧) عند الساعة ٧:٥٨ عن حادث تصادم بين سيارتين على الطريق المحاذي لإسكان ضاحية الملك عبدالله باتجاه دوار السنة التحضيرية لجامعة جازان.

وتابع "الصرخي": جاء في البلاغ أن في موقع الحادث عدداً من المصابات نتيجة التصادم، وعلى إثره تم توجيه ٤ فرق إسعافية إلى موقع الحادث مع المشرف الميداني الفني مازن مطوع والمدير الطبي.

ولفت إلى أنه عند وصول الفرق وجدت ٧ حالات نساء في موقع الحادث لديهن إصابات متفرقة تم تقديم الخدمة الإسعافية لهن ونقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.