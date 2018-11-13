حملة "عيونك حياة" تواصل تقديم خدماتها لمراكز القنفذة

بموافقة ودعم أمير مكة المكرمة

تواصل حملة "عيونك حياة" تقديم خدماتها لأهالي محافظة القنفذة ومراكزها بإجراء فحوصات شاملة للنظر، وعلاج مستفيدي الجمعيات الخيرية بالمجان. وهي الحملة التي انطلقت بموافقة ودعم كريم من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وانطلقت الحملة من محافظة جدة لخدمة المجتمع في مجال طب العيون، وتعد تتويجًا لأعمال برنامج المشاركة المجتمعية التابع لمراكز السقاف لطب وجراحة العيون التي تقدم خدماتها التطوعية المجانية للمجتمع منذ أكثر من أربعة أعوام بمشاركة مبرة إسماعيل أبو داود الخيرية.

وتمكَّنت حملة "عيونك حياة" حتى الوقت الحالي من تغطية ثلاث محافظات، هي: الليث، والقنفذة، والجموم. وامتدت خارج منطقة مكة المكرمة؛ لتشمل أملج. ويتم من خلال الحملة إجراء الكشف الطبي، وتقديم الخدمة في مجال طب العيون لعدد من المستفيدين، يتجاوز عددهم 6000 مستفيد.

وجرى تشكيل فريق عمل طبي وإداري، يمثل الكوادر البشرية، مجهز بالمعدات الطبية التي تمثل عيادات طبية ميدانية في تخصصات طب العيون، مثل عيادة فحص العيوب الانكسارية إلى طول النظر، وقصر النظر مرورًا بالعيادة الأخرى التي يتم من خلالها إجراء فحص قاع العين، وقياس ضغط العين.

ويكتشف من خلال الفريق الطبي الكثير من أمراض العيون التي قد تخفى على المصاب بها، وفي حالات كثيرة لا يعلم بها على الرغم من خطورتها المستقبلية.

وتسهم الحملة في نشر الوعي الصحي حول مخاطر أمراض العيون، وتعرِّف المستفيد بطرق الوقاية منها.. ولا تقف خدماتها لمرضى العيون عند ذلك الدور، بل تتعداه إلى توجيه المرضى الذين يحتاجون إلى المزيد من الفحوصات، أو حتى إجراء عمليات جراحية.

وتقدم مراكز السقاف لطب العيون خصومات خاصة، تصل إلى 50 % للمرضى الذين يرغبون في مواصلة علاجهم من الأمراض التي تم اكتشافها، وتقديم العلاج السريع لها، كذلك المرضى الذين يحتاجون إلى تدخُّل جراحي بعد استفادتهم من تشخيص أطباء الحملة. فيما تكفلت مبرة إسماعيل أبو داود الخيرية بالمساهمة في علاج المرضي غير القادرين على تكاليف العلاج.

وفي مقر الحملات بالمحافظات تسهم الجمعيات الخيرية بدور حيوي وفعال من خلال التنظيم، وإعداد المرضى المستفيدين في كل محافظة، مثل جمعية البر الأهلية بالليث، وجمعية البر بالقنفذة، وجمعية البر بسبت الجارة، وجمعية وادي فاطمة بالجموم، ولجنة أصدقاء المرضى بأملج.

وبتضافر جهود محافظي المحافظات والجمعيات الخيرية، والتعاون مع الفريق المنفذ لها، تسجَّل صفحات مضيئة في مجال العمل التطوعي الخيري، امتد أثره إلى أيادٍ تدعو الله أن يجزي كل القائمين عليها ومَن أسهم في إيصالها إليهم خير الجزاء.

وكان لتعاون محافظي المحافظات والجمعيات الخيرية في مواقع تنفيذ الحملة الدور المهم في إنجاحها؛ إذ تضافرت الجهود الرسمية ووزارة الصحة مع الجمعيات الخيرية ومبرة إسماعيل أبو داود الخيرية، بمشاركة وتنفيذ مراكز السقاف لطب وجراحة العيون.

وقدَّم بدوره رئيس جمعية سبت الجارة حسن أحمد العيسي، نيابة عن رؤساء جمعيات القنفذة، شكرهم وتقديرهم لمراكز السقاف لطب وجراحة العيون ومبرة إسماعيل أبو داود الخيرية على مبادرتهم المجتمعية في خدمة المجتمع المتمثلة في إجراء الفحوصات المجانية للأهالي بمحافظة القنفذة ومراكزها. كما شكر صحيفة "سبق" على دورها الإعلامي الذي قدمته للحملة. وقدم "العيسي" درعًا تكريمية للصحيفة نظير جهودها في دعم الأعمال الخيرية، تسلمها بالنيابة محررها بالقنفذة.



