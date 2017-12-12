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تختبرها حالياً على نطاق ضيق واعدة بتقديمها إلى كل المستخدمين

"فيسبوك" تختبر خاصية جديدة و"مثيرة".. "التعليقات السرية"

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كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" تختبر حالياً خاصية جديدة "مثيرة" انتظرها عدد كبير من المستخدمين.

وأشار موقع "ذا نكست ويب" التكنولوجي إلى أن "فيسبوك" تختبر خاصية "التعليقات السرية" لكل المستخدمين.

وتسمح تلك الخاصية للمستخدمين تحديد الأشخاص، الذين يمكنهم مشاهدة تعليقاته على مختلف ما ينشره بشكل مستقل عن كل منشور.

وتظهر تلك الخاصية من خلال شكل "قفل" على مربع التعليقات، من خلال النقر على واحد من 4 خيارات، وهي: "كاتب المنشور فقط"، و"الأصدقاء فقط"، و"صاحب المنشور وكاتب التعليق فقط"، و"الجميع".

وتختبر الشبكة حالياً تلك الخاصية على نطاق ضيق من المستخدمين، واعدة تقديمها إلى كل المستخدمين في وقت لاحق.