جمعية "عناية" تنفذ برنامج "لنرسم ابتسامة" بمستشفى الملك سلمان بالرياض

شارك في الزيارة 7 متطوعين بعدد 35 ساعة تطوعية.. واستفاد منها 30 مريضاً

نظمت جمعية عناية الصحية ضمن مسارها التوعوي ممثلة في إدارة التطوع مبادرة اجتماعية باسم "لنرسم ابتسامة" بمستشفى الملك سلمان بالرياض، وقد استفاد من هذه الزيارة 30 مريضاً، شارك في تنفيذ الزيارة 7 متطوعين، بلغت ساعاتهم التطوعية 35 ساعة بقيمة اقتصادية 6000 ريالٍ.

وتفصيلاً، تستهدف الزيارة المرضى المنومين بالمستشفى انطلاقاً من قيم التكافل التي يتميز بها المجتمع السعودي، واتباعاً للحديث النبوي: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)، وتهدف هذه الزيارات إلى تحقيق البعد الإنساني والاجتماعي للجمعية من ناحية، ومن ناحية أخرى تجسيد مفهوم التكافل والتواصل والترابط الاجتماعي.

وتأتي الزيارة في إطار برنامج التواصل الاجتماعي وهو من مبادرات جمعية عناية للوقوف على أحوال المرضى الذين أُجريت لهم عمليات جراحية في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة فيكون ذلك سبباً في تخفيف آلامهم وأحزانهم، وإدخال السرور في قلوبهم.

وتدعو الجمعية الفرق التطوعية إلى التجاوب مع البرامج التي تطرحها الجمعية، لافتة إلى أنها قد افتتحت نادي عناية للتطوع الصحي في مدينة الرياض لاحتضان مبادراتهم وليكون ملتقىً جامعاً لأنشطتهم التطوعية بما يخدم المستفيدين وينمي العمل التطوعي الصحي ويحقق رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وآمن في بلادنا الحبيبة.