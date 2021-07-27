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قال: هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة بهدف الإساءة لمصداقيتنا

لبنان.. "الحريري" يقترح تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري: إن هناك من يزايدون أمام الإعلام ويدلون بتصريحات متناقضة؛ بهدف الإساءة لمصداقيتنا.

ووجّه "الحريري" خلال مؤتمر صحفي اليوم، انتقادات لمن يعرقلون التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت.

واقترح "الحريري" تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب.