فيلم "مرحلة صعبة" يفوز بجائزة "الدولفين" الفضية.. ومن هنا مشاهدته

يجسد الظروف التي واجهها المجتمع السعودي أثناء فترة جائحة كورونا

‬فاز فيلم "مرحلة صعبة" الذي أنتجه التواصل الحكومي بوزارة الإعلام؛ بجائزة "دولفين" الفضية التي يقدمها "مهرجان كان للإعلام المؤسسي والتلفزيون، عن فئة الأفلام الوثائقية على شبكة الإنترنت.

وتم تقديم الجائزة لوزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي شكر القائمين على العمل، وأعرب عن تطلعه إلى إنتاج مزيد من الأعمال الوثائقية، التي تلامس احتياجات المجتمع وتعبر عن تطلعاته وأمانيه.

ونوّه الوزير القصبي بمواكبة الفيلم للجهود المتميزة التي قدمتها المملكة خلال جائحة كورونا، التي شكلت محور اهتمام دول العالم.

وأوضح أن تلك الجهود عكست تكاتف المجتمع بجميع فئاته تحت شعار "كلنا مسؤول"، الذي مثّل بوصلة وجهت سلوكيات المجتمع وأفراده لحماية أنفسهم ومن حولهم.

وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية على جميع المستويات ومن كل التخصصات، وفرت مظلة أمان بالتعاون مع المنظومة الصحية والفرق الطبية، التي قدمت تضحيات لن ينساها الوطن، الأمر الذي وثّقه الفيلم بأسلوب سردي ووثائقي متميز، قدمته مواهب وطنية سعودية.

ويعد فيلم "مرحلة صعبة" باكورة أعمال مبادرة "كنوز" في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، التي تعنى بإنتاج الأفلام الوثائقية.

الجدير بالذكر أن مدة إنتاج الفيلم استغرقت 75 يوم عمل، وقرابة 60 ساعة تسجيل.

وحقق الفيلم عند نشرة أكثر من 6 ملايين وصول، وتجاوزت مشاهداته مليوناً ونصف المليون مشاهدة. وتم عرضه على القناة السعودية، وإتاحته للعرض والمشاهدة على "يوتيوب".

ويروي الفيلم جانباً من الظروف التي واجهها المجتمع السعودي أثناء فترة جائحة كورونا في عام 2020م، وكيف تعاملت المملكة مع التحديات التي فرضتها الجائحة.