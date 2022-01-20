"الطاقة" وملكية مكة توقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع الحافلات الكهربائية

تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030⁩ في مواجهة التحديات المناخية

وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة.



جاء ذلك لتنفيذ المشروع التجريبي للحافلات الكهربائية التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين في مواقع وطرق محددة.



وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس عبد الرحمن عداس، ومساعد وزير الطاقة المهندس أحمد الزهراني.



وتضمنت المذكرة المبرمة بين الجهتين استعراض تطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل، واكتساب الخبرات التجارية والتقنية، والتعرف على الدروس المستفادة لتوسيع نطاق التنفيذ مستقبلًا في المملكة.



وتسعى المذكرة لتحقيق رؤية المملكة 2030⁩ في مواجهة التحديات المناخية، بتفعيل مبادرة "الاقتصاد الكربوني الدائري"، الذي يعتبر الهيدروجين مكونًا أساسيًا لها، ويلعب دورًا حيويًا في التحول إلى الطاقة النظيفة.



يعد إطلاق استخدام الهيدروجين في قطاع النقل صناعة واعدة يسهم في تحقيق منافع اجتماعية وبيئية؛ كزيادة سلامة الطرقات وتخفيض الانبعاثات.