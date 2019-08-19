انتبهوا لأبنائكم .. شاهد كيف سحب السلم الكهربائي طفلة الـ 5 سنوات!

كارثة وقعت في أحد المراكز التجارية بالصين

كانت طفلة عمرها 5 سنوات بجوار أمها تصعدان السلم الكهربائي في أحد المراكز التجارية بالصين، يد الطفلة كانت على السلم المتحرك، وعندما وصلتا أعلى السلم، ظلت يد الطفلة مع السلم، دون أن تتنبّه الأم، وهنا وقعت الكارثة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الأسبوع الماضي في أحد المراكز التجارية بمدينة هانشوان- شرقي الصين، حين كانت الطفلة بصحبة أمها.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، الطفلة وهي تضع يدها على الإطار المتحرّك للسلم الكهربائي، مستمتعة به وهو يسحب يدها، وعند نهاية السلم تركت الصغيرة يدها تدور مع الإطار وهو يدور ويدخل في مكانه ليعود إلى أسفل، وهنا سحب الإطار يد الطفلة اليسرى وحشرها في المكان الضيق الذي يدور فيه الإطار، وتنبّه شخص بأعلى السلم، فأوقفه بسرعة، وهو ما أسهم في إنقاذ حياة الطفلة، التي رقدت متألمة دون أن تدرك ما حدث، وجلست الأم بجوارها بينما تم بسرعة استدعاء رجال الإطفاء.

وتقول الصحيفة: خلال 10 دقائق فقط، قام رجال الإطفاء بتفكيك الغلاف البلاستيك المحيط بالإطار المتحرّك الذي تسبّب في حشر يد الطفلة، وبعدها تم إخراج يد الطفلة.

وتضيف الصحيفة: أُصيبت الطفلة بجرح وتورّمت يدها، وتمّ علاجها في المستشفى ونجت رغم الخطر.