الحوثيون يستهدفون ميناء المخا اليمني بصاروخ باليستي

بعد تعرُّضه لهجمات على مدار الأسابيع القليلة الماضية

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، ميناء المخا في اليمن، بقصفٍ صاروخي بعد أسابيع من إعادة افتتاحه.

ولا تتوقف المحاولات الحوثية لاستهداف ميناء المخا، ففي 17 أغسطس الماضي، أحبطت قوات التحالف في اليمن محاولة للميليشيات لاستهدافه بزورق مفخخ.

وتعرّض الميناء لسلسلة من الهجمات على مدار الأسابيع القليلة الماضية؛ بعضها أصاب الرصيف البحري قرب السفن الراسية.