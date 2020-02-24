"الشورى" يطالب بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد

إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة

طالب مجلس الشورى، اليوم، الهيئةَ العامة للزكاة والدخل، بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد؛ بما فيهم مَن صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة.

كما في جلسة اليوم طالب الهيئةَ العامة للزكاة والدخل بوضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية.

وطالَبَ المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية.

مجلس الشورى إيقاف الغرامات الضريبية بائع العقار

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24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 12:15 PM

إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة

"الشورى" يطالب بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد

عبدالله البرقاوي

الرياض

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طالب مجلس الشورى، اليوم، الهيئةَ العامة للزكاة والدخل، بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد؛ بما فيهم مَن صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة.

كما في جلسة اليوم طالب الهيئةَ العامة للزكاة والدخل بوضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية.

وطالَبَ المجلس الهيئة العامة للزكاة والدخل بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد هذه العقود وإصدار إقراراتها الضريبية.

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مجلس الشورى إيقاف الغرامات الضريبية بائع العقار

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