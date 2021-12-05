#منصة_إحسان: اجمالي التبرعات أكثر من مليار و120 مليون ريال

عدد عمليات التبرع بلغ 15786361 عملية

كشفت #منصة_إحسان أن إجمالي التبرعات للفئات المحتاجة بلغ أكثر من مليار و120 مليون ريال.

وأوضحت المنصة أن عدد عمليات التبرع بلغ 15786361 عملية.

وجــــاءت منظومــــة إحســــان الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخه (1441/08/13هـ) لتعمـل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلــــول التقنيــــة المتقدمــــة وبنــــاء منظومــــة فاعلــــة عبــــر الشــــراكات مــــع القطاعــــات الحكوميــــة والخاصــــة وغيــــر الربحيــــة، بهــــدف تعزيــــز دور المملكــــة العربيــــة الســــعودية الريــــادي فــــي الأعمــــال التنمويــــة والخيريــــة، ورفــــع مســــاهمة القطــــاع غيــــر الربحــــي فــــي إجمالــــي الناتــــج المحلــــي.