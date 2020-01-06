في يوم عقد قرانه.. شاب يطلق مبادرة بيئية لتهيئة الأشجار الطبيعية

تحت شعار "ظلال الوادي الأخضر".. وبموافقة أمير منطقة عسير

أطلق الشاب علي محمد عبدالله الشهري، مبادرة بيئية تحت شعار "ظلال الوادي الأخضر" بموافقة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ضِمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر العالمي للبيئات الجبلية وشبه الجافة المنعقد بمنطقة عسير 2019م.

وتهدف المبادرة إلى تهيئة الأشجار الطبيعية بأودية محافظة المجاردة ومراكزها، بتنظيف ما تحت الشجر وتهيئتها؛ لتكون مواقع جاهزة للمتنزهين والزوار، وفي الوقت نفسه وفي حدث نادر كان يوم إطلاق المبادرة وتدشينها، هو يوم عقد قران الشاب صاحب المبادرة الذي تُحدد مسبقًا في يوم انطلاق المبادرة وتم تنفيذها.

وعلّق الشهري قائلًا: همة حتى القمة والمساهمة في التنمية الوطنية أمر واجب على كل فرد من أفراد المجتمع في مختلف الظروف.

حضر إطلاق المبادرة، وكيلُ محافظة المجاردة وعدد من المهتمين بالبيئة.