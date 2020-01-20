"الحارثي" يتفقد مدارس الليليات ويطلع على سير العمل بها مع بداية الفصل الثاني

للاطمئنان على الجاهزية والاستعداد لاستقبال الطلبة واستكمال وصول جميع الكتب

تفقّد مدير إدارة التعليم المستمر خالد الحارثي مساء اليوم، سير وانتظام الدراسة في أول يوم دراسي للفصل الثاني في مدارس الليليات بمكة المكرمة.

تفصيلاً؛ كان في استقبال مدير إدارة التعليم المستمر خالد الحارثي، قائد المدرسة فيصل الأسمري، والوكيل فهد الحارثي وقام بجولة تفقدية ميدانية على سير العمل ومدى جاهزية مدارس البنين، من خلال الليلية الخامسة الثانوية بمدرسة شريح القاضي وللاطمئنان على الجاهزية والاستعداد في استقبال الطلبة واستكمال وصول جميع الكتب للفصل الدراسي الثاني لتوزيعها على الدارسين مع أول حصة، وبما يضمن بداية جادة ومتميزة للدراسة.



وشدد "الحارثي" على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة لهذا الفصل، حاثاً الطلاب على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مؤكداً أنه سيتم متابعة انتظام الطلاب في مدارسهم من خلال جولات سيقوم بها المشرفون التربويون، وفق خطة معدة للوقوف على سير الدراسة، وتلمس احتياجات المدارس وتذليل العقبات إن وُجِدت، والرفع بتقارير الزيارات الميدانية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة الانضباط المدرسي.

