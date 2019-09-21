في أسوأ أيامه .. الاقتصاد القطري يواصل نزيفه والمديونية ترتفع

مهاترات السياسة التي يقودها نظام "الحمدين" أدت إلى تراجع الاستثمار

بات الاقتصاد القطري يعيش أسوأ أيامه خلال الفترة الراهنة، على وقع المهاترات السياسية، التي يقودها رأس النظام الحاكم تميم بن حمد؛ حيث ينفق المليارات يميناً ويساراً دون حساب، بينما يتحمّل الاقتصاد فاتورة هذه السياسات الطائشة ديوناً متراكمة وجموداً يُوقف سير كل شيء.

هذا الواقع البائس كشفته بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر الوطني، مؤكدة ارتفاع مديونية حكومة قطر للبنوك المحلية، فيما زادت الديون الخارجية؛ ليصبح الاقتصاد القطري أسيراً لأوهام أمير الإرهاب، الذي اندفع نحو المجهول وهدم أركان الدولة القطرية.

ووفق ما نقله موقع "قطر مباشر"، فإن الأمر لا يتوقف عند حدود ما أعلنه مصرف قطر الوطني، بل إن الانعكاسات السلبية تطول الاستثمارات المحلية، التي تهرب من الواقع المتأزم الذي تعيشه الدوحة اليوم؛ ما أدّى إلى تراجع حجم الاستثمار الأجنبي بالدوحة بنسبة 10 %.

ومع زيادة حجم الديون الداخلية والخارجية، يتحمّل المواطن القطري فاتورة هذه الديون ارتفاعاً في الأسعار، وتراجعاً في مستوى المعيشة، الذي يتأثر بتراجع الاستثمارات في البلاد، خاصة أن هروب المستثمرين من الدوحة يفقد مزيداً من العاملين وظائفهم، ويجعلهم في مواجهة المستقبل المجهول.