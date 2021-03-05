أمن الطرق ينبّه مستخدمي الطرق بالشرقية لرياح مصحوبة بالأتربة

تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، سالكي الطرق بمنطقة الشرقية؛ إلى توخي الحيطة والحذر؛ في ظلّ ما تشهده المنطقة من رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الشرقية، نود التنويه بأن المنطقة تشهد رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار، مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.