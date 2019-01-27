"تكفى يا أبو ناصر".. شابان يناشدان تركي آل الشيخ عبر مقطع فيديو.. وهكذا استجاب لطلبهما

وجدا تفاعلاً سريعًا من رئيس الهيئة العامة للترفيه

تفاعل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مع مقطع فيديو لشابَّيْن سعوديَّيْن، طلبا منه دعمهما في هوايتهما بتربية الحيوانات المفترسة بعد صدور أمر من محافظ الدرعية بمصادرتها.

وظهر الشابان وهما يناشدان "آل الشيخ" بقولهما "تكفى يا أبو ناصر"، وحددا طلبهما بأن يتم مساعدتهما عن طريق الهيئة العامة للترفيه، واحتواء هوايتهما، وذلك بعد صدور أمر بمصادرة الحيوانات التي وضعا كل أموالهما في شرائها وتربيتها، وهو ما وجد تفاعلاً سريعًا من رئيس الهيئة العامة للترفيه، الذي دعاهما إلى زيارة مقر الهيئة لدعمهما، واعدًا بتخصيص المكان المناسب لتربية حيواناتهما، فيما حذرهما من خطورة تربية هذه النوعية من الحيوانات المفترسة داخل المناطق السكنية.

وكتب "آل الشيخ" ردًّا على المقطع عبر حسابه في "تويتر": "ادعوكما لزيارة الهيئة، وسنقوم بدعمكما لتنمية هذه الهواية. ومن الخطأ تربية هذه الحيوانات في المناطق السكنية؛ لأن جيرانكما لهما حق.. سنخصص لكما أماكن لتربيتها".

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