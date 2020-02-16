"العواد" يلتقي وفداً لمستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي

أكد عمق العلاقات بين البلدين وبحث أوجه التعاون بحقوق الإنسان

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم، وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي.

وبحث الدكتور "العواد" مع الوفد أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تعزيزه.

وأكد عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مستعرضاً التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في هذا المجال.

واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان أمام الوفد الإصلاحات والجهود التي تنفذها المملكة حالياً في مجال حقوق الإنسان، والتي نتج عنها 60 قراراً لتعزيز حقوق الإنسان كان نصيب المرأة منها 22 قراراً لتمكينها وحفظ حقوقها، مشيراً إلى أن هذا التحول الكبير رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الأساسي.