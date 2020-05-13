القبض على مخالفين لنظام الصيد في وقت الحظر بـ"ذهبان جدة"

تمت مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات حسب اللوائح والأنظمة

نجح رجال حرس الحدود بمركز ذهبان مرسى درة العروس شمال محافظة جدة، في ضبط مخالفيْن اثنين لنظام صيد الأسماك من المتنزهين المخالفين لنظام الصيد في وقت الحظر، ويحملون أدوات صيد مخالفة (بندقية صيد بحري).

وأوضح مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة الأدوات المضبوطة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات؛ مشيرًا إلى تواصل الجهات المختصة وملاحقة مخالفي تعليمات الصيد؛ لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

من جانبه قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه بعد ورود بلاغ من مركز حرس الحدود عن ضبط المخالفين؛ فقد جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بذهبان في محافظة جدة، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وشدد "الغامدي" على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية.