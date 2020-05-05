جديد أرقام كورونا في إسبانيا.. 867 إصابة و185 وفاة

العدد الإجمالي وصل إلى 219329 والضحايا 25613

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219329 حالة.

وعن الوفيات الجديدة المسجلة قالت الوزارة: تسجيل 185 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25613 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 12:40 PM

العدد الإجمالي وصل إلى 219329 والضحايا 25613

جديد أرقام كورونا في إسبانيا.. 867 إصابة و185 وفاة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219329 حالة.

وعن الوفيات الجديدة المسجلة قالت الوزارة: تسجيل 185 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25613 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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