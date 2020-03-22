وزارة الاستثمار.. تعلن بعد قليل عن أهم فرصة استثمارية

قال: في مثل هذه الظروف قد تبدو فرص الاستثمار صعبة

أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أن وزارته ستعلن بعد قليل عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أهم فرصة استثمارية .

وقال الفالح: "في مثل هذه الظروف، قد تبدو فرص الاستثمار صعبة أو غير مضمونة. لكن يجب أن لا ننسى ما هو أهم رأس مال لدينا وما هي أولوياتنا كشركاء في وطن واحد وعالم واحد. أدعوكم بعد قليل للتعرف على أهم فرصة استثمارية، سنعلن عنها من خلال حساب ‎@SAGIAgov

وزارة الاستثمار خالد الفالح

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22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 07:33 PM

قال: في مثل هذه الظروف قد تبدو فرص الاستثمار صعبة

وزارة الاستثمار.. تعلن بعد قليل عن أهم فرصة استثمارية

بدر الجبل

تبوك

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أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أن وزارته ستعلن بعد قليل عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أهم فرصة استثمارية .

وقال الفالح: "في مثل هذه الظروف، قد تبدو فرص الاستثمار صعبة أو غير مضمونة. لكن يجب أن لا ننسى ما هو أهم رأس مال لدينا وما هي أولوياتنا كشركاء في وطن واحد وعالم واحد. أدعوكم بعد قليل للتعرف على أهم فرصة استثمارية، سنعلن عنها من خلال حساب ‎@SAGIAgov

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وزارة الاستثمار خالد الفالح

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