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قال: في مثل هذه الظروف قد تبدو فرص الاستثمار صعبة

وزارة الاستثمار.. تعلن بعد قليل عن أهم فرصة استثمارية

أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أن وزارته ستعلن بعد قليل عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" أهم فرصة استثمارية .

وقال الفالح: "في مثل هذه الظروف، قد تبدو فرص الاستثمار صعبة أو غير مضمونة. لكن يجب أن لا ننسى ما هو أهم رأس مال لدينا وما هي أولوياتنا كشركاء في وطن واحد وعالم واحد. أدعوكم بعد قليل للتعرف على أهم فرصة استثمارية، سنعلن عنها من خلال حساب ‎@SAGIAgov