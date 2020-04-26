رغم عدم تسجيل إصابات بـ"كورونا".. دولة تُعلق مباريات كرة القدم

أعلنت طاجيكستان أنها ستقوم من الغد بتعليق مباريات دوري كرة القدم المحلي لفترة مؤقتة، بعدما ظلت إلى الآن من الدول القليلة حول العالم التي واصلت المنافسات على رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأدى وباء "كوفيد-19" إلى شلل شبه كامل في مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، لكن عدداً قليلاً من الدول، مثل بيلاروسيا وبوروندي وتركمانستان وطاجيكستان، أبقى منافسات اللعبة الشعبية الأولى قائمة، في ظل تسجيل عدد محدود نسبياً من الإصابات والوفيات بين سكانها.

إلا أن اتحاد كرة القدم في طاجيكستان أعلن أن المباريات المقررة الأحد ستقام في موعدها، على أن تعلق المنافسات بدءاً من الغد وحتى 10 مايو على الأقل.

وأتى هذا الإعلان تماشياً مع قرار الحكومة تعليق النشاطات الرياضية في الفترة الراهنة. وتؤكد السلطات الرسمية عدم وجود أي حالات إصابة في البلاد، إذ أعلنت الحكومة اليوم سلسلة إجراءات لأسبوعين، تشمل وقف النشاطات الرياضية وإقفال المدارس ووقف تصدير الحبوب.

وانطلق موسم الدوري المحلي لكرة القدم في طاجيكستان في الرابع من أبريل، في وقت كان النشاط الرياضي حول العالم في حالة من الشلل شبه الكامل.