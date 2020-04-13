نائب أمير جازان يكرم مواطناً أنقذ 3 أشخاص من سيارة مشتعلة

بعد تعرضها لحادث مروري بأحد الطرق بقرية تتبع محافظة ضمد

كرّم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، المواطن يحيى بن محمد أحمد نقى، وذلك عقب تمكنه من إنقاذ ثلاثة أشخاص من سيارتهم المشتعلة بالنيران بعد تعرضها لحادث مروري بأحد الطرق الفرعية بقرية الحرجة التابعة لمحافظة ضمد.

ونوّه نائب أمير منطقة جازان بالموقف البطولي الذي قام به المواطن، وتفانيه في إنقاذ حياة الأشخاص الثلاثة بعد اندلاع النيران في سيارتهم؛ إثر تعرضهم لحادث مروري أدى لاشتعالها، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن العزيز.

وأعرب المواطن "نقى"، عن اعتزازه بتكريم سمو نائب أمير منطقة جازان له، الذي يأتي امتداداً لما توليه القيادة لأبنائها بمختلف مناطق المملكة، مبيناً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي.